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بالصور| انتخابات "فرعية الصحفيين" بالإسكندرية تستقبل الناخبين

بالصور| انتخابات "فرعية الصحفيين" بالإسكندرية تستقبل الناخبين

غدا.. "طب طنطا" ينظم ندوة عن مكافحة العدوى بوحدات الغسيل الكلوي

غدا.. "طب طنطا" ينظم ندوة عن مكافحة العدوى بوحدات الغسيل الكلوي

"سعفان" يبحث الحد من الهجرة غير الشرعية مع وفد هيئة التعاون الألمانية

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تباين مؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم.. و"السوقي" يخسر 1.6 مليار جنيه

تباين مؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم.. و"السوقي" يخسر 1.6 مليار جنيه

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13 قتيلا في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا في أفغانستان

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