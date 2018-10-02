قال محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن خسائر الشركة انخفضت خلال 2017/2018 إلى 861 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه.

وأضاف "رضوان" خلال الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة اليوم أن تراجع الخسائر يأتي نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات منها إيقاف الأفران التي تحقق الخسائر وإلغاء التسهيلات المنمنوحة للعملاء ووقف تشغيل الطواحين خلال وقت ذروة استخدام الطاقة.

وأوضح رضوان، أنه تم الاستغناء عن عمالة المقاول الخارجي وإيقاف عدد ساعات العمل الإضافية غير المبررة وتقليل حوافز العمال. وأوضح أن قيمة الخسائر المرحلة للشركة بلغت 2.55 مليار جنيه في العام المالي الماضي.