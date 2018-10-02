عقدت أسماء الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشئون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو اجتماعًا مع وكلاء المديريات بمحافظات وجه بحري لمناقشة متابعة المديريات التعليمية للعملية التعليمية داخل مدارس 30 يونيو، واستلام الطلاب للكتب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة كافة المدارس المصرية العامة والخاصة، وتذليل العقبات، وبصفة خاصة مدارس 30 يونيو التي تشرف عليها الوزارة إشراف كامل مالي واداري وفني وتعليمي.

ورحبت الأستاذة أسماء الديب بالحضور، مشيرة إلي اهتمام الوزارة بالمتابعة الميدانية للمدارس، وإزالة جميع معوقات العمل، مشددة على ضرورة التطهير والإصلاح بداخل المديريات التعليمية، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وتفعيل الكتب الدورية الخاصة بالاستعانة بالمُعلمين بداخل الإدارات والمديريات التعليمية للعمل الميدانى، وسد العجز داخل المدارس.

وأشارت الديب إلى ترشيح 25 معلمًا من مدارس 30 يونيو بالمحافظات المختلفة لتدريبات (TOT) الخاصة كمدربين بالنظام الجديد، ثم الاستعانة بهم في تدريب باقى زملائهم في المدارس، موجهة بمنع أي تدريبات أخري في الفترة الحالية لعدم التأثير على انتظام العملية التعليمية.

وأثناء الاجتماع، ناقشت الديب بعض معوقات العمل في بعض المدارس، موجهة بعدم التدخل في قرارات الشئون القانونية، ولكن يمكن مناقشتها لتطبيق الحق وعدم الظلم، فالأخطاء لا يمكن التغاضى عنها أو تجاهلها، مؤكدة على أهمية عمل الصيانات اللازمة بالمدارس وتسوية الموازنات المالية بشرط عدم إهدار الأموال، وموافاة الوزارة لأى معوقات مالية للعمل على حلها.

وشددت الديب على تسديد المصروفات الدراسية الخاصة بمدارس 30 يونيو في البنوك ومنع تسديدها بالمدارس مباشرة، مشيرة لعدم تطبيق التخفيضات بها لأنها مثل المدارس الخاصة، متابعة بأن أي تخفيض يتم بها لا يزيد عن 5% بعد عمل بحث حالة في المديريات لأولياء الأمور.

ووجهت الديب وكلاء المديريات بتصميم استمارات تقييم أداء للمديرين التنفيذين بالمدارس والوكلاء؛ وعمل تقرير عن إنجازاته، لمكافأة المتميزين منهم، بالإضافة إلى كتابة تقرير عن أسماء مدارس 30 يونيو بالمحافظات والرقم الكودى الخاص بها وعنوانها بالتفصيل وتليفون المدرسة.

وأشارت الديب إلى مسابقة "جائزة المدارس الدولية" وفوز 8 مدارس من مجموعة مدارس 30 يونيو، موجهة بترشيح المدارس التي تنطبق عليها معايير الاشتراك بها

وفي نهاية الاجتماع، قامت أسماء الديب بتكريم الأستاذ جمال عبد العال وكيل مديرية الغربية التعليمية لبلوغه سن المعاش.