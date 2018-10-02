طالب اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بعمل تحليل للمياه بكافة محطات مياه الشرب على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة وعرض تقرير عن نتائج العينات التي يتم تحليلها أولا بأول للتأكد من جودة وسلامة المياه على مستوى المحافظة.

كما وجه محافظ الغربية، بمتابعة أعمال نظافة وتطهير خزانات وخطوط مياه الشرب بصفة مستمرة وذلك في إطار التأكد من جودة وسلامة مياه الشرب على مستوى المحافظة وكذا الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك بعد استقبال مستشفى حميات كفرالزيات على مدار شهر سبتمبر الماضي 12 حالة مصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي "A"، منهم 10 حالات يوم الأحد الماضي، 5 منهم من قرية كفر إخشا والحالات الأخرى من القرى المجاورة، بدائرة مركز كفرالزيات.