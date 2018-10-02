طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإنشاء مركز لذوي القدرات الخاصة، خلال كلمته في الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعن الأمور التي يجب أن تتوافر بالمركز حتى يؤدي عمله بشكل جيد، يرى الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، أن أهم شئ هو توفير الدعم المالي وهو الأمر الذي وفره الرئيس وإسناد إنشاؤه للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة لتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه على المركز حضر جميع الحالات من ذوي الإعاقة وتحديد نوعية إعاقتهم لوضع آليات جادة للتعامل معهم، مؤكدا على أهمية أن يصبح المركز منصة لتدريب الكوادر من المعلمين لكيفية التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة.

ويأمل الخبير التربوي بالاهتمام بالمشروع بعد أن نال رعاية الرئيس، والمتابعة المستمرة لمراحله المختلفة مع وضع إجراءات تضمن استمراريته.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، مدرس أصول التربية بمعهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، لـ"الوطن" أهمية وجود مركز يرعى مواهب وقدرات وتأهيل الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، خاصة بعد انتهائهم من التعليم الأساسي وانتقالهم للمرحلة الجامعية، والتركيز على مهاراتهم المختلفة في المجال المناسب لهم.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.