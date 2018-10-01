5 مواقف تبرز إنسانية السيسي في الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التفاعل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وملاطفتهم، إيمانًا منه بمحورية دورهم وأهمية مشاركتهم الفعالة في نهوض البلاد.

- السيسي يرفض إلقاء كلمته في غياب ذوي الاحتياجات الخاصة:

رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي البدء في كلمته في افتتاح المؤتمر، إلا بعد تجمع ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركين في المؤتمر حوله، وطلب منهم الحضور، قائلًا: "تعالوا.. تعالوا.. زودونا خير وبركة".

- مركز لذوي القدرات الخاصة:

وقبل الشروع في إلقاء كلمته، وجه السيسي التحية لذوي القدرات الخاصة ولذويهم، ثم تحدث إلى الواقفين بجانبه في المؤتمر، حيث تمخض حديثه -الذي لم تنقله الكاميرات- عن تكليفه وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بإنشاء مركز لذوي القدرات الخاصة.

وقال السيسي: "بالمناسبة حد قالي عاوزين نعمل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، أنت جنبك وزير الدفاع أهو، قوله هيعمله.. هيعمل المركز"، بعدها أدى وزير الدفاع التحية العسكرية.

500 مليون جنيه لدعم ذوي الإعاقة:

الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون تلك الأموال تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

السيسي يستجيب لذوي القدرات الخاصة ويقلد إشاراتهم:

طلب بعض المشاركين من السيسي تقليد بعض الإشارات التي صنعوها بإيديهم، كان منها إشارة ظهر فيها رافعًا يده اليمني، طاويًا إصبعيه الوسطى والبنصر، باسطًا السبابة والخنصر.

وقالت خبيرة في لغة الإشارة لـ"الوطن"، إن هذه الحركة تعني "أحبك"، ويستخدمها الصم في مصر والعالم ليرمزوا للحب بينهم وبين الآخرين.

ماذا تعني إشارة السيسي للطلاب الصم في الملتقى العربي لمدارس الدمج؟

كما قلد السيسي شارتي "النصر" و حرف الـ "C"، الذي أُستخدم للتعبير عنه منذ ظهوره على الساحة السياسية وتحديدًا بعد إلقاء بيان الثالث من يوليو 2013.

وفي نفس السياق حرص السيسي على التقاط عدد من الصور التذكارية مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم أبناء الشهداء.

السيسي يداعب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "ده أنا هسمع أحلى حاجة منك":

استجاب الرئيس السيسي لدعوة أحد المشاركين في المؤتمر من ذوي القدرات الخاصة، فعندما طلب الأخير منه أن يسلم عليه، رحب السيسي به كثيرًا وقال ممازحًا إياه: "ده أنا هسمع أحلى حاجة منك".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.