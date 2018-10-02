هيئة قناة السويس تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة

استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى من الإعلاميين والإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية، برئاسة أميمة السيد مدير عام مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور اللواء خالد العزازي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات العامة، والأستاذ طارق حسنين رئيس الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

تندرج الزيارة ضمن فعاليات الدورة التدريبية رقم 34، التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويضم الوفد الإعلامي 30 متدرباً من 12 دولة إفريقية.

رحب اللواء خالد العزازي، بالضيوف ونقل لهم تحيات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الإقتصادية لمنطقة القناة وتأكيد الفريق الدائم على حرص مصر على مواصلة دورها التاريخي في تعزيز جسور التعاون مع الأشقاء الأفارقة في سبيل النهوض بالقارة السمراء.

شاهد الوفد عرضا تقديميا قدمه طارق حسنين عن آخر مستجدات المشروعات القومية التي شهدتها منطقة قناة السويس، وعلى رأسها حفر قناة السويس الجديدة التي تعزز حركة التجارة العالمية عبر خفض زمن العبور وزيادة الحمولات واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، والتي جسدت ملحمة شعبية في إنشائها وتمويلها وحققت أرقاما قياسية في تنفيذها.

وأٌطلع الوفد على الجهود المثمرة، التي شهدها مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة لاستغلال الموقع الفريد الذي حبى الله به مصر في بناء مجمعات صناعية ولوجستية متكاملة وإنشاء وتطوير 6 موانئ لخدمة السفن العابر للقناة بحمولات تتجاوز مليار طن سنويًا.

كما شاهد أعضاء الوفد فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ قناة السويس ومراحل تطويرها حتى الآن، والتي تعكس الإرادة المصرية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي ليكون شريان الخير لمصر والعالم أجمع.

من جانبها أشادت مدير عام مركز التدريب والدراسات الإعلامية وأعضاء الوفد بعزيمة المصريين وقدرتهم على تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، وتوفير فرص استثمارية واعدة بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

وفي نهاية الزيارة تعرف الوفد على حجم الإنجاز في قناة السويس على أرض الواقع من خلال قيامهم بجولة بحرية بالقناة.