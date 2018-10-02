وزعت مديرية أمن الفيوم، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، وجبات غذائية على جميع طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالفيوم، اليوم، في مبادرة من أجل رسم البسمة على وجوه الطلاب، وفقا لبيان صحفي، بعد ظهر اليوم.

حضر مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، يرافقه اللواء محمد مراد، نائب مدير أمن الفيوم، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن، وجرى توزيع وجبات غذائية لجميع طلاب المدرسة.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، الشكر لمدير الأمن بالمحافظة، وجميع القيادات الأمنية على الدعم الكامل للتعليم بالفيوم، وإدخال البهجة والفرحة لطلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين من خلال زيارة القيادات الأمنية للمدرسة، وتوزيع الوجبات الغذائية عليهم.