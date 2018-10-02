بدأ البرلمان العراقي، عملية الفرز في انتخاب رئيس الجمهورية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكان البرلمان العراقي، أجّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إلى الغد لعدم اكتمال النصاب القانوني، أمس الإثنين.