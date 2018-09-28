وزير الخارجية الأمريكي: سنرد على أي تهديد تتعرض له مصالحنا في العراق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن سترد على أي تهديدات ستتعرض لها مصالحها في العراق.

وأضاف "بومبيو"، خلال تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية" أن أمريكا أبلغت إيران أنها ستتحمل مسؤولية أي هجوم يستهدف المصالح الأمريكية في العراق.