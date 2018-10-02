قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، إن الأهلي يسير بشكل مميز مع المدير الفني الفرنسي الجديد باتريك كارتيرون، كما يقدم اللاعبون أداءا مميزا تحت قيادته، موضحا أن ذلك ظهر بشكل واضح خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي حوريا كوناكري في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم نادي وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "ملعب 9090" المذاع عبر راديو "9090" اليوم الثلاثاء، أنه يفضل أن يبدأ النادي الأهلي في مباراة اليوم باللاعب صلاح محسن على حساب أحمد حمودي، خاصة وأنه يمتلك سرعات كبيرة وقوى بدنية عالية، لافتا إلى أنه يجب إعطاء فرصة أيضا لمروان محسن مهاجم الفريق خاصة وأن وليد أزارو غير موفق في الفترة الأخيرة، متابعا: "مروان محسن لو ملعبش 4 أو 5 ماتشات ورا بعض هيبطل كورة".

وأوضح لاعب الأهلي السابق، أنه يجب على لاعبي الأهلي استغلال كل الفرص التي تٌتاح لهم في اللقاء، ومراعاة عدم تلقي أي أهداف خلال اللقاء.