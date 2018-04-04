مصطفى يونس يؤيد بيان تصالح "أولتراس أهلاوي": "جاء متأخرا"

أبدى مصطفى يونس لاعب منتخب مصر السابق، تأييده لبيان التصالح الذي أصدرته رابطة أولتراس النادي الأهلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم" أن هذا البيان صدر متأخرًا وأنه يؤيده تمامًا.

وتابع يونس: "إحنا كلاعيبة كورة أو مدربين أو بننتمي لهذه الأسرة من غير جمهور مالهاش لزمة الكورة ومالهاش طعم وانا بحييهم على ذلك ومتأخرة طبعًا".

وأشار:" بالنسبة لقيادات الأولتراس بقت سبوبة أيام الخونة والخوارج بتوع مصر وتروحوا تهيجوا وتشتموا فلان والدولة ومحدش بيسأل فيهم وأرجوا انهم يستوعبوا الدرس لإن دي بلدهم وده مستقبلهم ومستقبل البلد".