شلّ الإضراب الشامل العمل في مؤسسات ومرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، احتجاجا على سياساتها وتقليص خدماتها وتنكرها لحقوق الموظفين.

وقال إسماعيل الطلاع، الناطق باسم برنامج الطوارئ بالأونروا في قطاع غزة الفلسطيني، إن الموظفين ضد قرارات الوكالة الأممية، وسوف تتم ملاحقة ماتياس شمالي مدير عمليات وكالة الغوث في قطاع غزة.

وأضاف الطلاع في تصريحات لـ"الوطن": "لن تنكسر إرادتنا وسنتواجد في كل مكان ضمن سلسلة الاعتصامات السلمية، والموظفون يقفون ضد القرارات التعسفية والظالمة التي تنتهجها إدارة الأونروا، حيال الموظفين التابعين لها، حيث يتعرضون لاضطهاد صارم، بحقهم في ظل مزاعم وجود أزمة مالية".

وأوضح أن اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء إضراب شامل في كافة مؤسسات الأونروا بقطاع غزة.

وتظاهر العشرات من موظفي "الاونروا" ، أمام مقر إقامة مدير عمليات الاونروا ماتياس شمالي في فندق الديرة غرب مدينة غزة، وحاصروا المركبة التي تعود لمسؤول الأمن الخاص لمدير عمليات الأونروا ماتياس شمالي أمام الفندق، بعد أن وصلت المفاوضات مع إدارة "الأونروا" إلى طريق مسدود، وأضحت الحلول الإيجابية بعيدة المدى.

وأكد الطلاع بأن هذه التظاهرات تعبير عن غضبهم وسخطهم حيال القرارات المجحفة ضدهم وفي ظل عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بالعودة ممارسة عملهم بشكل طبيعي.

وشدد الطلاع على أن هذه التظاهرات التي خرجت بشكل منفرد ناتجة عن حالة الاحباط واليأس الموجودة في أوساط الموظفين.

وتوقف نحو ربع مليون تلميذ فلسطيني عن التوجه لمدارسهم نتيجة الإضراب فيما أغلقت المراكز الصحية والخدماتية بناء على الإضراب.

وأجلت الأونروا أمس 10 من موظفيها الأجانب بحجة الخوف على حياتهم في ظل الخطوات الاحتجاجية التي يقوم بها موظفون تم فصلهم من وظيفتهم ضمن تقليصات الأونروا.