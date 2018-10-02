علق مصطفى يونس، نجم منتخب مصر السابق، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف رئيس نادي الزمالك من الظهور إعلاميا لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أنه كان يتوقع أن تصبح العواقب وخيمة في الزمالك بسبب بذاءات مرتضى منصور.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم": "مش معقول واحد زي مرتضى يقعد يشتم كل يوم في الناس، ويقول محدش يقدر يوقفني وكده، هو محدش مالي عينك ولا إيه".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد منع ظهور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.