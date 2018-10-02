تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر غرفة عمليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لإعلان نتائج اليوم الثاني من "المبادرة الرئاسية".

وتنظم المرحلة الأولى من المبادرة في 9 محافظات من محافظات الجمهورية، والتي تستهدف فحص 17 مليون مواطن، وتوجيه من يثبت إيجابية إصابته بالفيروس أو أمراض الضغط والسكر والسمنة للوحدات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان لتلقي العلاج اللازم له مجاناً.

وأتمت الوزارة الفحص لقرابة 85 ألف مواطن في المحافظات التسعة في أول أيام المبادرة أمس.