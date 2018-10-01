تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وحدة صحة الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، كمحافظة حدودية، ضمن محافظات المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية للمسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى تردد 70 ألف و480 مواطنا حتى الآن على نقاط المسح في الـ 9 محافظات، منهم 47 ألف و 109 مواطنين ظهرت التحاليل سلبية للأجسام المضادة لفيروس سي، و5 آلاف و 372 مواطنا ظهرت التحاليل إيجابية للأجسام المضادة لفيروس سي، (إيجابية الأجسام المضادة لا تؤكد إصابة المريض بالفيروس وإنما يوجد احتمالان إما أن يكون المريض قد تلقى العلاج وشٌفي من الفيروس أو أن المريض مصابا بالفيروس).

وقالت إنه سيتم إجراء تحليل PCR لهم للتأكد من إصابتهم، مشيرةً إلى أنه تم تحويلهم إلى المستشفيات لاستكمال التحاليل الطبية اللازمة، وتلقي العلاج اللازم إن ثبتت الإصابة، لافتة إلى أن أكبر المحافظات تردداً بالنسبة لعدد السكان هي القليوبية بتردد 26 ألف و 911 مواطنا.

وأضافت "زايد" أنه تبين وجود 4 آلاف و 300 مواطن من المحتمل اصابتهم بالسكر، و 3 آلاف و 105 مواطنين من المحتمل إصابتهم بارتفاع ضغط الدم، و 17 ألف و 435 مصابا بالسمنة، مشيرة إلى أنه تم تحويلهم إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية وصرف العلاج.

وقالت "زايد" خلال تفقدها للوحدة الصحية بجنوب سيناء، إن تلك المبادرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة أكثر من 4 آلاف فريق، وموضحةً أن المسح من سن 18 عاما فأكثر، لافتة إلى "أننا سنبدأ في المسح الشامل لطلبة المدارس، من سن 12 إلى 18 عاما في يناير القادم أي في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي".

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الدولة المصرية تمتلك القدرة، مشيرة إلى أن نجاح تلك المبادرة يعتمد على مشاركة المجتمع ككل للاطمئنان على أنفسنا، ودعت جميع المواطنين للتوجه الى مراكز المسح للاطمئنان، مؤكدةً أن الكشف والعلاج مجاناً.

ولفتت "زايد"، إلى التفاف الحكومة عامة، والوزارات المعنية لنجاح تلك المبادرة، موضحةً أن المسح لفيروس سي يجري بكواشف سريعة بأفضل تكنولوجيا حديثة وأمنة وبتوثيق من منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أي مريض بجنوب سيناء يتم اكتشاف إيجابية الاجسام المضادة بالتحليل الخاص به بالنسبة لفيروس سي، يتم تحويله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي أو مجمع عيادات التأمين الصحي بمدينة الطور، لإجراء تحليل الـ PCR للتأكد من الإصابة من عدمه، وفي حالة الإصابة يتم صرف العلاج مجاناً، أما بالنسبة للأمراض غير السارية فيتم تحويله للمستشفيات العامة لصرف العلاج على نفقة الدولة.

الجدير بالذكر أن الخدمات المقدمة من خلال الحملة هي تحليل فيروس سي، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم (السمنة)، ومن يتبين إصابته يتم تحويله إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وتعلن وزارة الصحة والسكان عن الخط الساخن 15335 لتلقي أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات، قد تواجههم للتعامل معها فورا.