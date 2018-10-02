قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الإجتماعي، إن فروع البنك جاهزة لطرح شهادة "رد الجميل" لكبار السن، "من تجاوزت أعمارهم 70 عاما"، خلال شهر أكتوبر الحالي على أن يكون عائد هذه الشهادة 17% لمدة سنة وتكون دورية الصرف سنويا.

وأوضح "فاروق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "نشعر بحركة السوق، ونقدم الكثير من الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ إنشاء البنك في عام 1972، فنحن نقدم شهادة المصريين بعائد 15% منذ 3 سنوات".

وأكد نائب رئيس بنك ناصر الإجتماعي، إعفاء ورثة وأسرة اﻟﻣﻘﺗرض صاحب شهادة "رد الجميل"، ﻣن ﺳداد ﺑﺎقي أﻗﺳﺎط اﻟﻘرض في ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتحول القرض الحسن إلى مساعدة إنسانية تقدم لحاملي الشهادات في حال عدم قدرتهم على سداد باقي أقساط القرض.

كانت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد أعلنت عن طرح شهادة "رد الجميل " لكبار السن - أكثر من 70 سنة- خلال شهر أكتوبر الحالي، على أن تكون عائد هذه الشهادة 17% لمدة سنة وتكون دورية الصرف سنويًا.

وأشارت إلى توفير 150 فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل في كل منطقة للقيام بمتابعة مشروع "مستورة"، الذي يقوم البنك بتمويله في مقابل 750جنيه شهريا ويتم اختيارهم عن طريق لجان الزكاة التابعين لها.

"والي": طرح شهادة "رد الجميل" لكبار السن.. وألف قرض حسن لذوي المعاشات