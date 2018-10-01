يعلن بنك ناصر الاجتماعي عن مساعدات نقدية ​للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلى أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها مثل (أسرة المريض- أسرة المسجون – الأسرة المعيلة - المهجورة – الأرملة – أيتام الأبوين – المعاقون - طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولايستطيعون سدادها – الكوارث ـ مشروعات التخرج للطلبة نهائية).

شروط الحصول على الخدمة:

1- أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

2- ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة مثل " الأرملة – المطلقة – مهجورة العائل – أسرة المسجون – الأيتام ".

3- أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض، ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية.

4- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

5- أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

6- تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات، وللإدارة الحق في أن تتخذ ما تراه مناسبًا في منح مساعدات لبعض الحالات الأخرى والتي تحتاج للمساعدة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة:

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

- صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

- أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

- شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

- خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع عام وخاص).

المستندات المؤيدة للحالة:

1- الأيتام:

- شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم.

2- المطلقة:

- قسيمة الطلاق.

3- الأرملة :

- شهادة وفاة الزوج.

4- أســـرة مهجورة العائل:

نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن ست ​شهور.

5- أسرة المسجون:

- خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة.

6- المريض أو العاجز:

-أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز، أو أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى ومرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية.

7- الطالب الجامعي:

- بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه/عليها، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة.

8- محو الأمية:

- شهادة محو الأمية – الشهادة الجامعية.