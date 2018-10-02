اعتذر الإعلامي عمرو عبد الحميد، للفنان محمد صبحي لعدم حضوره العرض الخاص لمسرحيته الجديدة "خيبتنا".

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام" على قناة "TEN": "متزعلش مننا يا أستاذ محمد أنا ونشأت الديهي لعدم حضور عرض المسرحية لأننا لسه راجعين من نيويورك، وأتمنى تكون الدعوة قائمة، ونحضر العرض المرات المقبلة".

مسرحية "خيبتنا" تعرض على مسرح مدينة سنبل بالطريق الصحراوى "مصر ـ إسكندرية" وهى من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.