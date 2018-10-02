"حماية المستهلك": المواطن سيكون له دور كبير في ضبط الأسعار

قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد لحماية المستهلك، سيلزم التجار بكتابة أسعار البيع على المنتجات.

وتابع أن المستهلك سيكون له دور كبير في ضبط الأسعار من خلال الإبلاغ عن المخالفات والاستهلاك الرشيد، موضحًا أن الجهاز يعمل على رفع الوعي المجتمعي من خلال منابر ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث يلعب المستهلك دورًا يصب في مصلحة العملية الاستهلاكية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم، أنه وفق القانون الجديد، سيكون التاجر ملزمًا بإعلام المستهلك ببيانات السلع مثل السعر والكمية، ويجب أن تتضمن الفاتورة التي يحصل عليها منه المشتري في العملية البيعية أرقام جهاز حماية المستهلك، حتى يسهل على المشتري التواصل مع الجهاز في حالة وجود أي شكوى.