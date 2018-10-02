كرم مجلس نقابة المهندسين بدمياط، برئاسة النقيب أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط، الجيل الأول للمهندسين بدمياط تحت شعار، "فهم حقا القدوة والمثل"، في الحفل الذي أقيم بنادي المهندسين بدمياط بحضور المهندس شريف كامل أمين عام النقابة، والمهندس إبراهيم القط أمين صندوق النقابة، والمهندسة هند عيوشة، عضو مجلس النقابة، مسؤولة الإعلام بالنقابة وأعضاء مجلس النقابة.

وكان من بين المكرمين كلا من: "المهندس عبدالوهاب السيد، نائب رئيس شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا الأسبق، والمهندس أحمد قدري رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب بدمياط السابق، والمهندس مختار شبكة المستشار الهندسي السابق لمحافظة دمياط.

وقال المهندس أحمد درويش، نقيب مهندسي دمياط، إنه جرى تكريم 85مهندسا من مواليد قبل 1948، وهم من الجيل الأول للمهندسين، مؤكدًا أن النقابة ستقوم بتكريم المهندسين القدامى على مدار 4 أعوام قادمة، حتى يجرى تكريم كل مهندس يخرج للتقاعد في نفس عام خروجه.