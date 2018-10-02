حل اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من أفراد فريق عمل الجهاز ضيوفًا على الإعلامي أسامة كمال، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC".

وتحدث رئيس جهاز حماية المستهلك، عن دور الجهاز في حل مشكلات المستهلكين، في حالة ضياع "الضمان"، أو "الفاتورة".

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك: "لو مفيش ضمان مش هنقفل السكة في وش المواطن، ومش بنقول الحاجة دي مش تبعنا، لكن بنحاول ندور على آلية نساعد بيها المواطن ونتأكد من مصدر السلعة، خاصةً إن بعض الناس معندهاش وعي الاحتفاظ بالفاتورة".

وتابع: "نستهدف عمل ندوات توعوية من خلال كل المواقع المتاحة حتى يحتفظ المواطن بأي مستند يضمن حقه".