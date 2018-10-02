قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى مجموعة من المشروعات الكبرى، خاصة في المدن الأكثر احتياجًا لفرص العمل، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية لهذه المناطق.

وأضافت والي، خلال حوار خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر لديها برامج حماية اجتماعية هادفة ومتنوعة، مشيرة إلى أن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على أكثر من برنامج للحماية الاجتماعية لتحسين البنية التحتية، فضلًا عن برامج محو الأمية للسيدات، وغيرها الكثير.