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الليلة.. هاني رمزي ضيف عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"

"مع الناس" يرصد تحولا في أداء المحافظين: "وداعا عصر المكاتب"

"مع الناس" يرصد تحولا في أداء المحافظين: "وداعا عصر المكاتب"

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"أسرى فلسطين": 330 حالة اعتقال خلال سبتمبر بينهم 14 امرأة و52 طفلا

"أسرى فلسطين": 330 حالة اعتقال خلال سبتمبر بينهم 14 امرأة و52 طفلا

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تطاول على كيانات وشخصيات.. القصة الكاملة لمنع مرتضى من الظهور إعلاميا

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"سمسار أوسيم".. عجز عن الإنفاق على أطفاله الثمانية وزوجتيه فانتحر شنقا

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