وجهت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على تعاونه الدائم مع الوزارة في الحملات التوعوية للشباب.

وأشارت والي، خلال حوار خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن محمد صلاح سيشارك في حملة جديدة من الحملات التوعوية الخاصة بوزارة التضامن، مؤكدة أن محمد صلاح لاعب مؤثر بشدة في الشباب المصري، والجميع يتخذون منه مثالا يحتذى به.

وشارك النجم المصري محمد صلاح، في حملة توعوية لوزارة التضامن، تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات"، والتي شجعت الكثيرين على العلاج من الإدمان والتعاطي.