أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فتح باب التقديم في برنامج قرعة الجرين كارد السنوي "DV-2020"، الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، اعتبارا من اليوم الأربعاء 3 أكتوبر الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتستمر لمدة شهر.

وتطرح الولايات المتحدة الأمريكية 55 ألف تأشيرة الهجرة التعددية "DV" في القرعة السنوية، وفقا لقانون الهجرة لعام 1990، بهدف تنويع السكان المهاجرين في الولايات المتحدة، من خلال اختيار أشخاص يأتي معظمهم من بلدان كانت معدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة منخفضة في السنوات الخمس السابقة.

وتنشر "الوطن" خطوات التقديم الصحيحة وأهم نصائح القبول، والتي جاءت كما يلي:

أولا - الدخول على الموقع الإلكتروني www.dvlottery.state.gov خلال فترة التقديم المحددة.

ثانيا – التقدم بطلب "مجاني" ببقسم إجراءات تأشيرات الهجرة التعددية.

ثالثا – البدء في إدخال البيانات المطلوبة والإجابة على الأسئلة بكل دقة، وهي:

1 – كتابة الاسم بالكامل ويجب أن يكون كما هو موضحا بجواز السفر الخاص بالمتقدم، ويتم تسجيل "اسم العائلة، اسم المتقدم ثم اسم الأب".

2 - تاريخ الميلاد: يتم ادخال تاريخ الميلاد بطريقة "يوم/ شهر/ سنة".

3 - الجنس: ذكر/ أنثى.

4 – اسم مدينة الميلاد.

5 - بلد الميلاد: يتم تحديد البلد الذى ولد به المتقدم.

6 - تحديد البلد المؤهل للإشتراك فى برنامج الهجرة التعددية: عادة ما يكون بلد أهليتك هو نفس البلد الذي تقيم به، وتختلف بلد الأهلية عن المكان الذى تعيش به إذا كان المتقدم يدعى انتماءه إلى بلد آخر غير البلد الذى ولد فيه.

7 - صورة المتقدم: إضافة الصورة بشرط أن تكون حديثة وتم التقاطها خلال الأشهر الستة الأخيرة، للمتقدم، ويجب أن تلتزم صور إدخال DV بنفس المعايير مثل صور تأشيرة الولايات المتحدة.

8 - العنوان البريدى: "العنوان / البلدة / المدينة/ الرقم البريدى".

9 - محل الإقامة الحالى.

10 - رقم الهاتف.

11 - عنوان البريد الإلكتروني.

12 - أعلى مؤهل دراسى تم الحصول عليه عندد تاريخ التقديم.

13 - الحالة الاجتماعية: "أعزب، متزوج، مطلق، أرمل، أو منفصل قانونيًا"، بيانات الزوج/ الزوجة "الأسم، تاريخ الميلاد، الجنس، بلد الميلاد، المدينة" في حالة عدم إدراج بيانات الزوج أوالزوجة يتم استبعاد طلب المتقدم الرئيسي.

14 - عدد الأبناء : يجب أن تتضمن الطلبات أسم وتاريخ ومكان ميلاد الزوجة وجميع الأطفال الشرعيين، وكذلك جميع الأطفال المتبنين قانونيًا وأولاد الزوج/الزوجة غير المتزوجين والذين تقل أعمارهم عن 21 سنة فى تاريخ الطلب.

رابعا: بعد إنجاز هذه الخطوات، ومراجعة التعليمات المزودة من مركز كنتاكي القنصلي (بموجب KCC)، مع المعلومات الواردة على هذا الموقع، للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية.

خامسا: بعد استكمال بيانات الاستمارة بطريقة ناجحة، تظهر شاشة تأكيد تبين اسم المتقدم ورقم التأكيد، سادسا: يجب طباعة رقم التأكيد الخاص بالمتقدم والاحتفاظ به. لمزيد من التفاصيل والمعلومات اضغط هنا