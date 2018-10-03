البابا تواضروس ينعى الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري.

ونشر المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس المللي العام وهيئة الأوقاف القبطية وسائر الهيئات الكنسية يزفون إلى السماء مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري ورئيس قسم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية وممثل الكنيسة المصرية في المجالس الكنسية العالمية والإقليمية والمحلية والمطران المشارك في الحوارات اللاهوتية مع كنائس العالم".

وتابع: "ويعز علينا انتقاله المفاجئ بعد أن خدم الكنيسة 45 سنة مطرانًا جليلًا، وشغل منصب السكرتير العام الأسبق للمجمع المقدس وكان عالمًا لاهوتيًّا مدققًا، شارك بعلمه في صياغة الكثير من البيانات الكنسية واللاهوتية كما كان أستاذًا في الكليات الإكليريكية بمصر وبالخارج".

وعن موعد صلاة الجنازة قال البيان: "ستقام صلوات الجناز يوم الخميس 4 أكتوبر 2018 الساعة 12 ظهرًا في دير القديسة دميانة بالبراري، حيث يدفن بالمدفن الخاص بنيافته مع أسلافه من المطارنة والأساقفة على كرسي الإيبارشية نصلي أن ينيح الرب هذا الحبر الجليل ويمنحنا جميعًا وأبنائه ومحبيه التعزيات السماوية."