كشف النائب محمد السجيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لائتلاف دعم مصر، تفاصيل لقاء النواب مع الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن القائد العام للقوات المسلحة قام بمبادرة طيبة، للتواصل مع النواب ودعا نواب البرلمان بالكامل للقائه.

وأوضح السجيني أن اللقاء شمل عرضا للمشروعات القومية التي تشارك فيها القوات المسلحة وما تم إنجازه على أرض الواقع، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد كبير من النواب.