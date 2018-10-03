أمين "دعم مصر": جلسات استماع قانون الإدارة المحلية كانت "في الهوا"

قال النائب محمد السجيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن أعضاء لجنة الإدارة المحلية تقدموا بـ278 طلب إحاطة، خلال دور الانعقاد الماضي.

وألمح السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" إلى أن القيادة السياسية أوصت بضرورة الانتهاء من قانون المجالس المحلية أكثر من 6 مرات، خلال الـ3 سنوات الماضية.

وأوضح السجيني أن قانون الإدارة المحلية هو استحقاق دستوري والحكومة عملت على إنهائه وأن مجلس النواب تقدم بمشروعات قوانين للإدارة المحلية بعد تأخر الحكومة في إعداده.

ولفت السجيني إلى أن المجلس أجرى جلسات استماع من أجل قانون المحليات وأن هذه الجلسات كانت "جلسات في الهوا".

وأكد السجيني أن القانون المقترح مكون من 157 مادة ويشمل الصلاحيات التنفيذية للمحافظين ورؤساء المجالس المحلية علاوة على المجالس الشعبية المحلية.