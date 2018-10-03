قال النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصى بإعادة دراسة بعض المواد الخاصة بقانون التجارب السريرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه كانت هناك مادة خاصة بإرسال العينات المصرية للخارج، تشترط الحصول على موافقة بعض الجهات الأمنية، خوفا من العبث بالجينات المصرية، طبقا للقانون.

وأوضح "العماري"، أن الرئيس طلب إعادة صياغة المادة، نظرا لوجود 10 ملايين مصري في الخارج وأن سبب العبث بالجينات المصرية أصبح غير منطقيًا وأن سفر العينات للخارج يساعد البحث العلمي المشترك.