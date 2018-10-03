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رصد "العفريت" خلف كوكب بلوتو

رصد "العفريت" خلف كوكب بلوتو

"الأوقاف" تدعم الوادي الجديد بـ4 أطنان لحوم وفرش 5 مساجد

"الأوقاف" تدعم الوادي الجديد بـ4 أطنان لحوم وفرش 5 مساجد

"الطرق والكبارى": تنفيذ مشروعات جديدة بـ45 مليار جنيه خلال 4 سنوات

"الطرق والكبارى": تنفيذ مشروعات جديدة بـ45 مليار جنيه خلال 4 سنوات

محللون يوضحون تأثير ترشيح "عبدالمهدي" لمنصب رئيس الوزراء العراق

محللون يوضحون تأثير ترشيح "عبدالمهدي" لمنصب رئيس الوزراء العراق

جامعة عين شمس تدشن "رأيك يهمنا" لاستطلاع آراء طلابها حول العام الجديد

جامعة عين شمس تدشن "رأيك يهمنا" لاستطلاع آراء طلابها حول العام الجديد

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"المجري والسريع" نشالا حقائب السيدات: "نحرق دمنا ليه والدهب في إيدينا"

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"الرجل الحديدي بالكنيسة".. 10 معلومات عن الأنبا بيشوي بعد وفاته

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حدث من قبل.. منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام "وش سعد" على الزمالك

حدث من قبل.. منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام "وش سعد" على الزمالك

تطاول على كيانات وشخصيات.. القصة الكاملة لمنع مرتضى من الظهور إعلاميا

تطاول على كيانات وشخصيات.. القصة الكاملة لمنع مرتضى من الظهور إعلاميا

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"يشمل 7 آلاف وحدة".. شروط حجز شقق مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر

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