قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، إن فرنسا تدرس كل الاحتمالات لوقف أعمال العنف من بينها فرض حالة الطوارئ، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.