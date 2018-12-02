افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفوه بتكلفة 854 ألف جنيه، بحضور المحاسب عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحي الشرقاوي، أعضاء مجلس النواب، وأحمد عبدالسلام، مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والدكتورة هبة عاشور، مدير المركز التكنولوجي بفوه، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المكرز يهدف لتقديم الخدمات الإلكترونية من خلال الشباك الواحد للخدمات الحكومية المميكنة، لمكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية الادارية، وفصل متلقي الخدمة عن مقدمها،

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يعمل على التشغيل التجريبي للمراكز التكنولوجية الجديدة بمراكز كفرالشيخ، بيلا، والحامول، ودسوق، وقلين، وسيدي سالم، والرياض، وبلطيم، فضلاً عن الديوان العام، بالإضافة إلى عمل المقايسات لـ 4 مراكز تكنولوجية جديدة بمصيف بلطيم، وبرج البرلس، وسيدى غازي، ومطوبس.