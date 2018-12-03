قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد مركبات "التوك توك"، التي تم حصرها وصلت إلى 428 ألف مركبة، مشيرًا إلى أنه مرخص منها 22 ألف و186 "توك توك".

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن محافظة الدقهلية تحتل المركز الأول في أعداد مركبات "التوك توك"، يليها كفر الشيخ، ثم الغربية، ثم الجيزة ثم سوهاج.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على حصر أعداد المركبات منذ شهرين، مؤكدا أن الهدف من وقف تراخيص الـ"توك توك"، هو القضاء على عمالة الأطفال.

وشدد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية على ضرورة وجود خطوط سير لـ"التوك توك"، وعدم خروج هذه المركبات على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية في المحافظات، لافتًا إلى أن الخروج على هذه القواعد سيقابل باتخاذ إجراءات قانونية ستصل لمصادرة المركبة.

وقال إن قرارا صدر من رئيس الوزراء بإيقاف تراخيص "التوك توك" الجديدة على أن يتم ترخيص المركبات التي تم حصرها، مؤكدا "ما تم حصره سيتم ترخيصه وما لم يتم حصره سيعامل بمنتهى الحزم".