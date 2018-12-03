وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، بإيقاف إصدار تراخيص جديدة لمركبات "التوك توك"، لفترة مؤقتة، موضحًا أن القرار يأتي حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع المحافظين، أمس، إن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ"التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلاً عن تأثير ظاهرة "التوك توك" على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظراً لحداثة سنهم.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل الحاسم مع أية تجاوزات تصدر عن أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة المركبات المخالفة.

وتستعرض "الوطن" أبرز الحوادث التي كان أصحاب "التوك توك" طرفا فيها خلال الفترة الأخيرة.

· سائقا "توك توك" يقتلان طفلة بعد اغتصابها في شبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن في شبرا الخيمة القبض على سائقي توك توك اغتصبا طفلة عمرها 12 عاما في منطقة نائية قرب ترعة الإسماعيلية، ثم قتلاها خنقا وفرا هاربين.

كان اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا من "م. أ. هـ"، 45 عاما، سايس جراج، وزوجته وتدعى "س. ع، 39 عاما، ربة منزل، يفيد بغياب نجلتهما "ر"، 12 عامًا، طالبة، حيث أكدا في بلاغهما أنها خرجت، لشراء احتياجات المنزل ولم تعد.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى معلومات، أفادت بمشاهدة المتغيبة تستقل مركبة "توك توك" صحبة مجهولين وقت اختفائها وبتكثيف الجهود جرى تحديد المتهمين، وتبين أنهما "م. ع. س، 39 عام، و"و. م. م"، 26 عام، سائقي "توك توك" من منطقة السلام بالقاهرة، وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح ناري وبسؤالهما اعترفا باستدراج المجنى عليها والتوجه بها إلى منطقة طرح النهر المجاورة لترعة الإسماعيلية وسط الهيش وتناوبا التعدي عليها جنسيا، وعقب ذلك قاما بخنقها فلقيت مصرعها وتركاها وفرا هاربين وأرشدا عن مكان جثتها وتم العثور عليها.

· مقتل شخصين وإصابة 3 على يد 8 سائقين لـ"التوك توك" بـ"السلام"

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 8 سائقين "توك توك" لاتهامهم بالتورط في مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين من زملائهم داخل موقف سرفيس بمدينة السلام.

وتوصلت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، أن مشاجرة نشبت بين سائقي "التوك توك" بموقف السلام على أولوية تحميل الركاب، واستخدم أطراف المشاجرة الأسلحة النارية والبيضاء، ما أسفر عن إصابة ومصرع 5 أشخاص، وضُبط أطراف المشاجرة وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

· سائق "توك توك" وزميله يدهسان صيدلي بسبب أولوية المرور

لفظ صيدلي أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الوادي، بمدينة 6 أكتوبر بعدما تشاجر مع سائق توك توك وسائق سيارة بسبب أولوية المرور بجوار مدرسة جيل 2000 بالحي الثاني، ودهس المتهمون الضحية أسفل عجلات السيارة والتوك توك، وفرا هاربين، وتم نقل الضحية إلى مستشفى الوادي، لتلقي الإسعافات ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب دخوله المستشفى بـ3 أسابيع.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي قادها العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث أول أكتوبر، أنه عقب تلقي أجهزة الأمن بلاغ من أسرة المجني عليه بتفاصيل الواقعة، انتقلت وأجرت القوات معاينة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين عقب هروبهما إلى محافظة الفيوم.

· مقتل سائق توك توك بـ20 طعنة على يد عاطل

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا من أهالي قرية ثقيل بالعثور على جثة صبي مصاب بطعنات في مختلف أنحاء جسده.

عقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وبدأت القوات إجراء معاينة وفحص البلاغ وجاءت كالتالي: "صبي 15 عامًا مصاب بقرابة 20 طعنة في مختلف أنحاء جسده، لا يحمل أي بيانات تقود لتحديد هويته"، أُخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشر التحقيقات فريق من نيابة الحوادث، تحت رئاسة محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، وناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الجاني ودوافع الجريمة.

بالتزامن مع مناظرة النيابة، بدأ فريق البحث، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز أوسيم، فحص بلاغات التغيب في الأقسام المجاورة، وفي أثناء البحث والفحص توصلت القوات إلى أن هناك بلاغ تغيب يحمل مواصفات جثة الطفل نفسها، في قسم الوراق، وجرى استدعاء أسرته وتعرفت على الجثة، وتبين أن كان يعمل سائق "توك توك" لمساعدة والده في المعايشة، وأنه خرج من المنزل صباح أمس ولم يعد، وهاتفه المحمول مغلق.

وجاء في تحريات المباحث، أن قوات الشرطة تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، فحصت خط سير الضحية، وتبين أنه كان شخص في العقد الثاني من عمره كان يستقل برفقة الضحية "التوك توك"، وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، توصلت القوات إلى شخصية الشاب المشتبه فيه، وتبين أنه مقيم في منطقة إمبابة، وأنه آخر شخص كان برفقة الضحية، وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت قوة من المباحث، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وألقي القبض على الشاب المشتبه فيه، وتم العثور على "توك توك" الضحية قبل بيعه.

· إصابة ضابط شرطة خلال فض مشاجرة بين سائقي الـ"توك توك":

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن نيابة حلوان تحقق في واقعة الاعتداء على ضابط شرطة تابع لإدارة شرطة النقل والمواصلات إثر نشوب مشاجرة داخل محطة مترو المعصرة، وتعود أسباب المشاجرة اعتراض أقارب وأصدقاء سائق "توك توك" على ضبطه.

ونتج عن الحادث إصابة ضابط بوزارة النقل والمواصلات ، وأثناء محاولة فض النزاع حينما اعتدى أحد السائقين على الضابط، مما أسفر إصابته بكسر في الركبة وكدمات متفرقة بالجسم، ونقل إلى المستشفى وتم ضبط 3 أشخاص من أطراف المشاجرة وجار القبض على 4 آخرين.