اليوم AM 03:05

اليوم AM 03:05

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أبرز الأخبار:

الإسكندرية

شوارع "شيديا" بالإسكندرية تغرق في مياه الأمطار

بسبب الأمطار.. انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية دون إصابات

"المتغطي بالأتوبيس عريان".. احتموا به من المطر فوجدوا "السقف مخروم"

سحب تراكمات مياه الأمطار من "دوان تاون" وسط الإسكندرية

بالصور غرق الشوارع المحيطة بمحطة مصر والمستشفى الجامعي في الإسكندرية

بالصور أنفاق الإسكندرية «غرقانة مطر».. والمواطنون يعبرون «على الطوب»

تراكم مياه الأمطار بكورنيش الإسكندرية والشوارع الجانبية

معرض ايدكس العسكري 2018

«إيديكس 2018».. جيوش العالم تستعرض قواها الدفاعية على أرض مصر

"العربية للتصنيع": أمريكا وروسيا أكبر المشاركين في "إيديكس"

ليفربول ضد إيفرتون

«لقطة الموسم» ليفربول يخطف انتصارًا قاتلًا أمام إيفرتون برأسية «أوريجي».. شاهد بالفيديو

برشلونة

وفاة الرئيس التاريخي لـ «برشلونة» عن عمر يناهز 87 عامًا

الدوري الإسباني بالفيديو.. برشلونة يهزم فياريال بـ «ثنائية».. ويتصدر «الليجا»