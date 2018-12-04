قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنه بمناسبة الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، هناك بعض الإرشادات المتصلة بهذا الأمر وتخص قطاعات في المجتمع على سبيل المثال: "مصنعي الأعلاف المضاف إليها المضادات الحيوية، الفلاحين ومربي الحيوانات، مصنعي الأدوية".

وقال "عبدالحكيم"، إن هذه الإرشادات تتضمن، إرشادات لمصنعي الأعلاف المضاف إليها مضادات حيوية:

- لا بد من السيطرة على تداول الأعلاف المضاف إليها المضادات الحيوية، حيث إنها تعادل تأثير الاستعمال الزائد والخاطئ، والذي بدوره يزيد من مقاومة مضادات الميكروب.

- لا بد لمنتجي الأعلاف الحيوانية الالتزام بمعايير واشتراطات التربية السليمة "best practice guidelines".

- لا بد أولا من اعتماد مصنعي الأعلاف المضاف إليها مضادات الميكروبات، واتباع جميع الإجراءات القانونية التي تخص هذه العملية.

- استخدام المصادر الموثقة للأدوية، وكذا استخدام الجرعات الموصى بها لكل نوع من الحيوانات وكل على حسب هدف التربية طبقا للوصفات الطبية.

- مراعاة الخلط الجيد للأعلاف لضمان تجانس توزيع مضادات الميكروبات وتطبيق معايير التربية السليمة.

- يتم توزيع هذه الأعلاف للمزارع الذي يحمل وصف طبية.

- لا بد من وجود ملصقات واضحة ببيانات سليمة (تركيز مضاد الميكروب، الموافقة الدوائية، النوع الموصي باستخدامه له من أجناس الحيوانات المختلفة، تحذيرات، مكونات، معدل وجودة في العليقة، طرق الاستخدام، فترة الانسحاب).

- لا بد من الاحتفاظ بسجلات للتتبع.

- التعاون مع الجهات المسئولة المشاركة ومشاركة بيانات التوزيع والبيع لسهولة تتبع ومراقبة استخدام وتوزيع الأعلاف المضاف إليها مضادات الميكروبات.

كما أورد إرشادات للفلاحين ومربي الحيوانات:

- استخدم فقط مضادات الميكروبات عند وصفها بواسطة الطبيب البيطري.

- الالتزام بالجرعات وفترة العلاج الموصوفة بواسطة الطبيب البيطري حتى لو أظهر الحيوان علامات التعافي.

- يجب شراء مضادات الميكروبات من المصادر الموثوقة والمصرح بها لضمان جودة المنتج.

- الالتزام بمعايير التربية السليمة والأمان الحيوي.

- لابد من الاحتفاظ بنماذج مكتوبة عن استخدام مضادات الميكروبات ونتائج التحاليل بالمزرعة لكل حيوان.

وصنف إرشادات مصنعي الأدوية على أنها:

- التأكد من أمان وفعالية وجودة مضادات الميكروبات المستخدمة والالتزام بمعايير التصنيع الجيد.

- الحصول على تصريح بالتسويق والذي يتوافق مع مواثيق الإعلام.

- التعامل مع الموزعين المعتمدين لتسويق واستيراد الأدوية البيطرية.

- التعاون مع الجهات المسئولة المشاركة ومشاركة بيانات البيع لمتابعة استخدام مضادات الميكروبات.

- التركيز على خطورة ومقاومة مضادات الميكروبات، والحاجة إلى استخدامها بأسلوب مسئول ورشيد.

- التدريب على الطرق المثلى والمسئولة لاستخدام مضادات الميكروبات.

- المساهمة في البحث العلمي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ووضع الأولويات، والتركيز على إيجاد بدائل للمضادات كاللقاحات والوسائل التشخيصية الحديثة.