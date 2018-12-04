قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن التقرير حول مستشفى سرطان الأطفال 57357 جاء في عدة مئات من الصفحات، مشيرة إلى أن التقرير عبارة عن عدة مجموعات من التقارير التي اشتركت في كتابتها عدد من الوزارات والأجهزة.

وأضافت "والي"، خلال لقاء خاص بقناة "إكسترا نيوز"، أن البيان الإعلامي جاء مختصرًا نتيجة لأنه أشار إلى أهم النقاط الرئيسية التي تناولتها وسائل الإعلام والرأي العام.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تقدر ما أثير في وسائل الإعلام والرأي العام حول المستشفى، لذا رتبت لجنة من عدة وزارات وجهات معنية للرد على التساؤلات واستبيان صحة ما ورد من شكاوى ومعلومات خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن إعداد التقرير أخذ 6 أشهر لأنه تناول ما ورد في المستشفى منذ عام 2013 وحتى 2018.

وتابعت: "التقرير متوازن لأنه أشار إلى مخالفات وطالبنا المستشفى بتصويبها، ولكن هناك معلومات تبين عدم صحتها مثل التجارب السريرية".