محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التربية والتعليم" بالليلة المحمدية

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، احتفال التربية والتعليم بالليلة المحمدية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة بثينة عبدالله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء، والقس مينا إدوارد، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

تضمن الاحتفال عرض بعض الفقرات الدينية والفنية والغنائية احتفالا وابتهالاً بهذه الذكرى العطرة، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتنمية وبناء قدرات الطلاب، ورعاية الموهوبين منهم، فضلاً عن الاهتمام بالأنشطة التربوية بكافة أشكالها لما لها من تأثير إيجابي في تقويم سلوك الطلاب.

قال محافظ كفر الشيخ، إننا نتذكر بالاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه العظيمة وسنته القويمة ودعوته إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فهو الرحمة المهداة للعالمين كما قال الله عز وجل في محكم آياته "وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين" وكما قال سبحانه في وصف أخلاقه الكريمة "وإنك لعلى خلق عظيم"، مشيراً إلى أن السيدة عائشة رضى الله عنها حين سُئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه "كان قرآناً يمشى على الأرض ".

وأكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة وأهمية حث الطلاب على الاقتداء بأخلاق الرسل والأنبياء في سلوكهم القويم وصفاتهم الحميدة والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية والاجتماعية الصحيحة، فضلاً عن تعريفهم بمفهوم الدين الإسلامي الصحيح بكونه دين السلام والرحمة والتسامح وبُعده كل البُعد عن العنف والتطرف والتشدد والمغالاة، مشيداً بالرسالة السامية التي يقوم بها القائمين على العملية التعليمية وكل من يساهم في إنجاحها والارتقاء بها يستحق منا كل تقدير واحترام، مرحباً بكل جهد يُبذل من أجل رعاية أبنائنا الطلاب فهم أمل المستقبل وقاداته.