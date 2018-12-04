إزالة 1001 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 231 فدانا في كفر الشيخ

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي "قلين، الرياض"، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بكفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى إزالة 1001 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 231 فدان و6 قراريط، من بداية الحملة على مدار 8 أيام بداية من يوم الاثنين 26 وحتى 4 ديسمبر 2018 من أعمال الحملة المشتركة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث جرى اليوم إزالة 21 حالة على مساحة 1 فدان وقيراط بمركز الرياض بقرى أبو مصطفى، الرصيف، كما جرى إزالة عدد 47 حالة على مساحة 3 أفدنة و914 قيراطًا بمركز قلين بقرى ميت الديبة، حصة الغنيمي.

وأضاف أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعد على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التي هي حق الأجيال المقبلة.