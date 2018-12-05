تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والأثار بسوهاج، بالتنسيق مع مباحث مركز البلينا من ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة ابيدوس الأثرية، وضبط بحوزتهم تمثالين يشتبه في أثريتهما وقطع من الفخار والحجر.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج مفادها قيام "صبري. ا. م. ح"، 74 عامًا، بالمعاش ويقيم بناحية عرابة أبيدوس دائرة مركز البلينا، بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط القسم بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز البلينا استهدفت منزل المذكور، ما أسفر عن ضبطه وكل من "عاطف. ع. م. ع"، 40 عامًا، مقاول، و"رفاعي. ع. م. ا"، 45 عامًا، عامل، ويقيمان دائرة مركز جرجا، و"هاني. ع. ا. ع"، 40 عامًا، عامل، و"هيثم. ع. ع. ا"، 22 عامًا، عامل، ويقيمان دائرة المركز، وتبين جود حفرة بأبعاد 2.85 × 2.65 متر وبعمق 9 أمتار.

وضبط بحوزتهم تمثال من الحجر أسود اللون بارتفاع 28 سنتيمتر، لشخص برأس ثعلب يقف على قاعدة ومنقوش عليه رسومات وزخارف باللغة المصرية القديمة، وتمثال من الحجر أصفر اللون بارتفاع 16 سنتيمترًا لشخص بدون رأس يقف على قاعدة ومنقوش عليه رسومات وزخارف باللغة المصرية القديمة، رأس تمثال على قاعدة بيضاوية الشكل سوداء اللون، قطعة من الفخار عليها رسومات باللون الأسود وبروز، قطعة من الحجر بارتفاع 5 سنتيمترات على شكل هرم وأدوات الحفر المستخدمة، بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة.