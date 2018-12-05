"الأرصاد": أمطار غزيرة ورعدية على سيناء وتصل إلى القاهرة مساءً

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية متمثله في انخفاض الحرارة ونشاط كبير في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وهي ما تشعر المواطنين بالبرد بشكل أكبر، موضحًا أن هناك أمطار غزيره ورعدية على محافظات الوجه البحري مثل شمال وجنوب سيناء ومع نهاية اليوم ستصل تلك الأمطار إلى داخل القاهرة.

وأضاف خلال تصريحات له ببرنامج "8 الصبح" وتقدمه آية الغرياني والمذاع على فضائية "دي أم سي" أن ذروة التقلبات الجوية تبدأ غدًا الخميس على أنحاء الدولة كافة، ومتوقع أن تنتهي مطلع يوم السبت، وتشهد تحسن تدريجي في الأحوال الجوية.