أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، عن نتائج حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في إطار الجولة الأولى التي تنفذها جميع أجهزة الدولة في جميع المحافظات.

وقال إنه تمت إزالة التعديات على 708 حالة منها 499 حالة تعد على أراضي الائتمان الزراعي 209 حالات تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي وبلغت إجمالي المساحة التي تم إزالة التعديات من عليها 60 فدانا و8 قيراط و14 سهما.

وأضاف في تصريح صحفي، أن الدقهلية نجحت في إزالة التعديات على 477 فدانا و4 قراريط و21 سهما، وذلك في 18 مركزا ومدينة، بالإضافة إلى حي شرق المنصورة.

وأشار إلى أن الجولة الأولى تنفذ بجدية كاملة بواسطة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالدولة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة استمرار حملات إزالة التعديات ومحاسبة المخالفين وفقا للقانون، ونحن في الدقهلية نعمل على تنفيذ ما طلبه الرئيس بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية ونجد تعاونا كبير من الوزراء والمسؤولين في العمل على إزالة التعديات.

وأكد أن الدقهلية لازالت في مقدمة المحافظات بما حققته في الجولة الأولى سواء في عدد حالات الإزالة، التي وصلت إلى 5855 أو من حيث المساحة التي تم إزالة التعديات من عليها.