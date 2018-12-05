أضاء المجلس القومى للمرأة مقره الرئيسى باللون البرتقالى تزامنا مع فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتى بدأت من يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر الجارى، حيث يتم إضاءة المعالم المميزة حول العالم خلال هذه الفترة تضامنا مع الحملة. وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسه المجلس القومي للمراة عن سعادتها باضاءة المقر الرئيسى للمجلس القومى للمرأة باللون البرتقالى ، واكدت على ان المجلس ينفذ العديد من الانشطة خلال الحمله تحت شعار "كونى" مشيرة الى أن هذا العام يشهد زخم كبير من الانشطة في العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات.. تتضمن فعاليات و انشطة ثقافية وتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة على مدار ال16 يوم بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المراة وصندوق الامم المتحدة للسكان، موضحة أن الحملة هذا العام تستهدف التركيز على طلبة وطالبات عدد من الجامعات المصرية بالقاهرة والمحافظات ، الى جانب طلبة المدارس المجتمعية لتوعيتهم بقضية مناهضة العنف ضد المراة، كما تتضمن أنشطة خاصة بالمرأة ذات الاعاقة، ولقاءات مع عدد من الوزارات، ومع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات..

وطالبت الدكتورة مايا مرسي المرأة المصرية ان تتغلب على ما يواجهها من صعاب وتحديات ومن ضمنها ما تتعرض له من العنف، مؤكدة ان المرأة المصرية قويه ومثابرة وقادرة على تحمل الصعاب.