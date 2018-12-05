نظمت كلية الحقوق جامعة بني سويف، بإشراف الدكتور جمال عبد الرحمن عميد الكلية، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، زيارة لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية، إلى محكمة جنايات بني سويف، في إطار التعاون بين الهيئات القضائية وكليات الحقوق.

وقال إسلام نسيرة طالب بالفرية الثالثة بالكلية، إن الزيارة تمت بالتنسيق مع المستشار عماد سامي رئيس الدائرة الأولى جنايات بني سويف، والرائد أحمد وزير رئيس مباحث مجمع المحاكم ببني سويف، حيث تفقد أكثر من 20 طالبا وطالبة من الكلية برفقة الدكتورة جومانة رمضان، معيدة بقسم القانون الجنائي بالكلية، والتي شرحت القضايا الواقعية للطلاب، لربط الجانب النظري بالجانب العملي، والإجابة عن تساؤلات الطلاب المتعلقة بالقضايا وذلك عقب انتهاء إحدى الجلسات التي حضرها الطلاب على هامش الزيارة.

وأشار "نسيرة" إلى أن الغرض من الزيارة هو الاستفادة العلمية لطلاب كلية الحقوق وكسر حاجز الخوف والرهبة للطلاب من نزول المحكمة وحضور المحاكمات، والاستفادة من مرافعات المحامين والتدريب عليها.

أشرف على تنفيذ الزيارة الدكتور الدكتور عادل عبد الله المسدي وكيل كلية الحقوق لشؤون الطلاب والتعليم، والدكتور رجب عبد الظاهر مسؤول النشاط الطلابي.