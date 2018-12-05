أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في قضية الكسب غير المشروع، لجلسة 5 فبراير المقبل للمرافعة ولتنفيذ طلبات الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبدالرازق، وسكرتارية ممدوح غريب.

وخلال الجلسة، انتهت المحكمة من فض أحراز القضية، وطلب مدحت مراد محامي يوسف بطرس غالي، من المحكمة أن تستدعي شهود الدعوى لسماع أقوالهم، والتصريح له باستخراج عدد من المستندات التي تخص القضية، وهو ما سمحت به المحكمة للدفاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة، إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف فيها دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.