التقى الفريق عبدالمنعم التراس، بالفريق بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي، والوفد المرافق له، بمعرض "إيديكس 2018" الدولي.

وأعرب التراس عن اعتزازه بزيارة وزير الدفاع البوروندي، التي تأتي امتدادا لعلاقات تاريخية من التعاون المثمر وتوافق رؤي القيادة السياسية للبلدين الصديقين.

وقال التراس إن وزير الدفاع البوروندي أطلع علي الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بالهيئة العربية للتصنيع، حيث أبدي الجانب البورندي أهتمامه بمعدات الدفاع بالهيئة، مؤكدا أننا على استعداد للتنسيق ونقل الخبرات في هذا المجال لدولة بوروندي الشقيقة.

تأتي تلك الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتدريب مع الأشقاء الأفارقة.

وأشاد وزير الدفاع البوروندي بقدرة مصر ومكانتها الرائدة، ونجاحها باقتدار في تنظيم هذا المعرض الدولي بمشاركة كبرى الشركات العالمية.