قال المهندس محمد عطيتو مديرعام فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن وزارة البيئة وافقت على إقامة مصنع لتدوير مخلفات النخيل بمركز الداخلة.

وأضاف عطيتو، أنه جرى انتهاء وزارة البيئة من تسليم 5 مفارم لجريد النخيل لجمعيات تنمية المجتمع المحلي بمركز الخارجة للتخلص من مخلفات النخيل بشكل آمن، حيث جرى تسليم الجمعيات في مدينة الخارجة وقرى الثورة، وبولاق، والجزائر، والشركة 55، على أن تنقل المخلفات لمصنع تدوير المخلفات لإنتاج أسمدة زراعية.

وأوضح عطيتو، أن الوزارة سلمت 10 مفارم و5 جرارات زراعية لجمعيات تنمية مجتمع محلي وزراعية بمركز الداخلة، بهدف نقل مخلفات النخيل خارج الحقول الزراعية.