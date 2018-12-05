أعلن عدد من القطاعات الحكومية عن وظائف شاغرة بعدد من المحافظات بين المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وبرواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وتستعرض "الوطن" وظائف اليوم على النحو التالي:

1- أعلنت جامعة حلوان، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية، وتستطيع التعرف على شروط شغل الوظائف والأوراق المطلوبة من هنــــا.

2- أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بمحطة المعالجة بمدينة بورسعيد، ويمكنك التعرف على شروط شغل الوظائف والأوراق المطلوبة من هنــــا.

3- أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع سلسلة "كوك دوور" عن توفير 72 فرصة عمل للشباب، منها مضيفين للفروع وسائقين وعمال بعدد من مواقعها المنتشرة على مستوى الجمهورية برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه، وتستطيع التعرف على شروط شغل الوظائف والتقديم من هنـــــا.

4- كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع شركة "كير سيرفيس" عن توفير نحو 2000 فرصة عمل للشباب كضباط أمن بالشركة في مواقعها المنتشرة على مستوى الجمهورية برواتب تصل إلى 2400 جنيه، وتستطيع الاطلاع على الشروط والتقديم على الوظائف من هنــــا.

5- كما أعلن قطاع الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن توافر عدد 14 وظيفة مدير حالة للأطفال في خطر المستفيدين من تدخلات قطاع الرعاية في الإسكندرية، ويقتصر التقديم على سكان محافظة الإسكندرية فقط، ويمكنك الاطلاع على الشروط والتقديم على الوظائف من هنـــــا.

6- وأعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، عن توفير فرص عمل للشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بشركات القطاع الخاص، ديسمبر الجاري، برواتب تصل إلى 3500 جنيه، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل الوظائف وشروطها من هنــــا.