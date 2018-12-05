التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بعدد كبير من أهالي عزبة الحمراء التابعة لقرية إبشان والقرى المجاورة بمركز بيلا، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم.

وطالب المواطنون برصف طريق القرية وكشافات الإضاءة، وصناديق القمامة، وتعيين إمام لمسجد القرية، وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بيلا، بتزويد شوارع القرية بصناديق للقمامة، ورصف طريق القرية.

وطالب المحافظ التنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف لتوفير إمام وخطيب لمسجد القرية، وزيادة كشافات الإضاءة بالقرية وتحسين الخدمات، لافتًا إلى أنه سيتم توريد كشافات إضاءة لمركز ومدينة بيلا بيقيمة مليون و400 ألف جنيه، مؤكدًا التواصل مع المواطنين ورعايتهم والاهتمام بطلباتهم وحل مشاكلهم.