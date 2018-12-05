قال اللواء دكتور مصطفى كامل، المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إن إبراز القدرة المصرية على تصنيع السلاح من أهم مكتسبات معرض "إيديكس 2018".

وأضاف خلال استضافته عبر سكايب ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن المعرض يظهر أن مصر استطاعت أن تلبي جزءًا كبيرًا جدا من احتياجاتها من الأسلحة والذخائر.

ولفت إلى أن مبيعات الأسلحة للخارج ستعظم الدخل القومي المصري، "بعض المؤشرات تقول إن ترتيب مصر العاشر على مستوى العالم وبمجرد تصنيع السلاح ستتقدم مصر في الترتيب".

ونظمت مصر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، في الفترة من "3 - 5" ديسمبر بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.