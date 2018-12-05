تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز "قلين، الحامول، بيلا، مطوبس"، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بكفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، وبمشاركة اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن حكمدار المديرية، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى إزالة 1113 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 240 فدانا و12 قيراطا، من بداية الحملة على مدار 9 أيام بداية من يوم الاثنين 26 وحتى 5 ديسمبر 2018 من أعمال الحملة المشتركة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث جرى اليوم إزالة 55 حالة على مساحة 3 أفدنة وقيراط بمركز قلين بقرية البكاتوش.

كما جرى إزالة 21 حالة على مساحة فدانين و12 قيراطا بمركز الحامول بقرى "جمعية الحامول، الحلافي، السلاهيب، الكفر الشرقي"، كما جرى إزالة 21 حالة على مساحة فدانين و5 قراريط بمركز بيلا بقرى "الناصرية، عزبة يوسف"، كما جرى إزالة 15 حالة على مساحة فدان و10 قراريط بمركز مطوبس بقرى "الجزيرة الخضراء، وبني بكار، منية المرشد".